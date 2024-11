Esta segunda-feira, pelo menos, 36 pessoas morreram e várias ficaram feridas num acidente de autocarro no estado de Uttarakhand, na região dos Himalaias, no norte da Índia, segundo um balanço das autoridades locais, avança a BBC.

O autocarro terá caído numa ravina com 50 metros de profundidade quando transportava 44 pessoas entre as cidades de Pauri e Ramnagar, ambas em Uttarakhand.

Segundo as autoridades, a operação de resgate continua a decorrer.

Por sua vez, o governo estadual iniciou uma investigação sobre o acidente.

Na rede social X, o chefe do governo estadual, Pushkar Singh Dhami, expressou as suas condolências às famílias das vítimas e garantiu uma indemnização de 400 mil rupias (cerca de 4400 euros) para as famílias dos mortos e de 100 mil rupias (cerca de 1100 euros) para os feridos.

Na Índia, os acidentes rodoviários são frequentes devido às más condições das estradas e dos veículos e à falta de atenção às regras de trânsito como, por exemplo, os limites de velocidade.