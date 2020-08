De acordo com o gabinete de relações públicas do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), trata-se de uma mulher, que era o ferido menos grave destes três e que durante a tarde de segunda-feira foi transferida da Unidade de Cuidados Cirúrgicos Intermédios (UCCI) para a Cirurgia C.

Apesar de manter "prognóstico reservado", a outra mulher internada está "estável e com melhorias", tendo sido também transferida da UCCI para a Cirurgia C.

O maquinista do Alfa Pendular que na sexta-feira chocou com uma máquina que circulava na Linha do Norte mantém-se como o ferido mais grave, continuando internado na Unidade de Medicina Intensiva.

Embora não corra risco de vida, o seu estado de saúde não sofreu alterações desde segunda-feira, mantendo-se "estável, do ponto de vista hemodinâmico ventilatório, e com prognóstico reservado".

O descarrilamento do comboio Alfa Pendular, no concelho de Soure, distrito de Coimbra, com 212 passageiros, provocou na sexta-feira dois mortos, oito feridos graves e 36 feridos ligeiros.