"Consideramos que a Assembleia da República não pode também passar ao lado desta questão e, com esse objetivo, apresentamos hoje um requerimento na comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas no sentido de chamar aqui à Assembleia da República o Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia, a Agência Portuguesa do Ambiente, o ministro do Ambiente e Transição Energética e o ministro Adjunto e da Economia", anunciou o deputado do BE Heitor de Sousa, em declarações aos jornalistas, no parlamento, em Lisboa.

Segundo o texto do requerimento, o BE "requer, com a máxima urgência", estas audições, considerando que se trata de "trágicos acontecimentos".

"O Bloco de Esquerda manifesta a sua profunda solidariedade e pesar para com as vítimas deste acidente absolutamente insólito que consistiu no abatimento de uma estrada nacional 255, na região de Borba", começou por dizer Heitor de Sousa.

Este acontecimento, segundo o deputado do BE, motiva "muitas interrogações por parte de todos os portugueses e portuguesas, sobretudo, como é que é possível este abatimento ter acontecido".

"O próprio Governo já anunciou um inquérito por parte do Ministério do Ambiente e da Transição Energética a todas as explorações que desenvolvem esta atividade de extração de minério na região dos mármores", lembrou.