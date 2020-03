Em conferência de imprensa, o ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita reiterou as informações ontem avançadas pela ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva. A declaração de Estado de Alerta tem efeito imediato e irá vigorar até o dia 9 de abril, "em articulação com as as restantes medidas tomadas pelo Governo".

Estas medidas serão reavaliadas "entretanto", declarou o Eduardo Cabrita. A reavaliação passará pela ponderação da sua dimensão ou eventual prorrogação da data limite em vigor.

O ministro da Administração Interna salientou também que, a partir deste momento, passa a haver uma “interdição” à realização de eventos de qualquer natureza em recintos cobertos que reúnam mais de 1.000 pessoas, assim como de eventos ao ar livre com capacidade para 5.000 pessoas.

Estão, a partir de agora, previstos avisos da Proteção Civil à população, via SMS — situação que não poderia acontecer antes da declaração de Estado de Alerta. Será esta autoridade a definir o "universo", a "natureza" e "quando é que faz sentido" enviar estas mensagens.

O ministro declarou ainda que foi "acionada a medida prevista na Lei de Bases da Proteção Civil que classifica como crime de desobediência com medida sancionatória agravada a violação de orientações e ordens dadas pelas forças de segurança no âmbito das medidas do estado de alerta e das que constam nos diplomas" esta quinta-feira aprovados em Conselho de Ministros.

O Ministro adiantou ainda que "durante o Estado de Alerta cabe às forças de segurança garantir o seu cumprimento, garantir, em articulação estrita com as autoridades de saúde pública, que as medidas de restrição de circulação são rigorosamente respeitadas (...) e que as medidas de restrição de atividade também serão adequadamente cumpridas, por isso a declaração de alerta realça que este dever recai sobre todos os cidadãos".

"A Lei de Bases da Proteção Civil prevê vários níveis de intervenção — Estado de Alerta, Estado de Contingência, Estado de Calamidade — e considerou-se que a situação de alerta é a adequada ao quadro com que nos enfrentamos e que nos dá todos os meios", garantiu ainda o ministro.

"Não temos nenhuma justificação para encerramento total de fronteiras", declarou quando questionado pelos jornalistas sobre este tema.