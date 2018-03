A chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Federica Mogherini, considerou hoje que o tratado assinado na terça-feira com a Austrália sobre a exploração de fronteiras marítimas vai trazer benefícios económicos e de desenvolvimento a Timor-Leste.

O tratado, salientou em comunicado, vai permitir “a exploração conjunta dos recursos do Mar de Timor, que trará benefícios económicos e contribuirá para o desenvolvimento sustentável, particularmente em Timor-Leste”.

Mogherini destacou ainda que o tratado, assinado na presença do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, “demonstra a eficácia do processo de conciliação da UNCLOS e dá um sinal positivo a outros países que disputam fronteiras marítimas de que os diferendos devem ser resolvidos pacificamente e no respeito pela lei internacional”.

O acordo entre Timor-Leste e a Austrália foi alcançado, na terça-feira, em Nova Iorque, na primeira utilização do processo de conciliação previsto na Convenção das Nações Unidas sobre a Lei do Mar (conhecida pela sigla UNCLOS).