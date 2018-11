“Portugal é o mais recente país a estar incluído no acordo com o Canadá no Programa International Experience (IEC)”, refere o Governo canadiano, no comunicado.

O acordo bilateral pretende promover o intercâmbio entre os jovens dos dois países, com idades compreendidas entre os 18 aos 35 anos.

Os jovens podem desta forma, em 2019, “candidatar-se para estudar de uma forma facilitada”, no entanto o acordo está limitado a dois mil candidatos de cada país anualmente.

“O programa oferece aos jovens canadianos a oportunidade de ampliarem as suas perspetivos do mundo e o papel do Canadá através de viagens internacionais e experiência de trabalho”, sublinha o ministro da Imigração canadiano, Ahmed Hussen, citado no comunicado.