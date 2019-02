Na votação indiciária, ou indicativa, o anteprojeto de lei teve os votos do PS, o PSD absteve-se e os restantes partidos representados na comissão (CDS, BE e PCP) comunicam o seu sentido de voto até à reunião da mesa e de coordenadores, agendada para quinta-feira.

Independentemente da posição das bancadas do CDS, BE e PCP (bloquistas e comunistas são contra), e face à abstenção do PSD, a lei poderá passar na Assembleia da República.

Tratando-se de uma votação indiciária e de um anteprojeto, que seguirá para consultas obrigatórias, como, por exemplo, a dos órgãos próprias dos Açores e da Madeira, as bancadas podem fazer propostas de alteração às propostas.

A proposta aprovada hoje prevê que se crie um comité de Ética, dentro da comissão parlamentar de Ética, com poderes para punir deputados incumpridores, ao mesmo tempo que obriga a maior responsabilização dos deputados.