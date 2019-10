A reconstrução de Vila Franca não se deu no imediato, devido ao "medo" sentido pela população, que motivou o aparecimento de tradições religiosas que permaneceram até hoje, como as festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres.

"As pessoas ficam com medo de viver em Vila Franca e não a reconstroem. Aquilo deve ter ficado um pandemónio, tudo soterrado em lama (…) foi preciso o rei D. João III conceder grandes vantagens para as pessoas irem para a vila", explicou Rui Marques, destacando que a "tradição dos romeiros nasce devido à subversão de Vila Franca".

Apesar de este ter sido um episódio "único" desde o povoamento dos Açores, existem registos geológicos de fenómenos de dimensões semelhantes ocorridos no arquipélago "há milhares de anos" devido às características vulcânicas do arquipélago, afirmou.

"Taludes muito inclinados e depósitos geológicos muito friáveis (muito soltos), simultaneamente com uma precipitação intensa no Inverno em quase todas as ilhas, e ainda com sismos de vez em quando com magnitudes mais elevadas, é um barril de pólvora. É a combinação perfeita para a desgraça e temos todas as condições para que haja instabilidade em todas as ilhas de forma transversal", alertou o investigador.

Rui Marques disse ainda que os "movimentos de vertentes (derrocadas) e cheias são os dois perigos mais recorrentes e mais fáceis de prever".

O investigador assinalou ainda que "o que se sabe e se faz hoje em dia está a anos luz do que se fazia nos Açores há dez anos, na área da sismologia, vulcanologia, previsão de movimentos de vertentes e cheias".