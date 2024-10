"Suspeitando-se na altura do desaparecimento que a jovem pudesse estar a ser vítima de crime contra a liberdade pessoal, foi desencadeada uma investigação tendo em vista a sua localização", informa a PJ em comunicado.

"No seguimento das inúmeras diligências desenvolvidas, em estreita colaboração com o DIAP da Guarda, foi possível localizar a menor numa residência, na cidade da Guarda, onde, no seio de uma família, foi mantida a coberto de uma suposta relação amorosa com um rapaz de 14 anos, que conheceu nas redes sociais", é ainda referido.

Segundo a PJ, "a menor em causa foi entregue aos cuidados da avó paterna".

Meios de comunicação locais identificam a jovem desaparecida como Beatriz Ferreira, de 16 anos de idade, natural de Castelo Branco.

A adolescente tinha sido vista pela última vez à porta do estabelecimento de ensino que frequenta.