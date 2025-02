“Aníbal Pinto trará uma visão renovada e propostas concretas para enfrentar os desafios que o Porto tem pela frente, nas áreas da mobilidade, habitação e segurança”, refere o partido em comunicado.

A escolha de Aníbal Pinto “reforça a estratégia do Nova Direita em apresentar nomes com percurso reconhecido e com um profundo compromisso em fazer a diferença nas suas comunidades. Para o Porto, a candidatura representa um passo em direção a uma alternativa política que une competência, integridade e amor à cidade”, afirma.

“Decidimos apoiar a candidatura de um homem do Porto que ama a sua cidade e que é amado pelos portuenses. É um profissional de sucesso, um lutador e um homem de família. Reúne todos os requisitos que procuramos num candidato”, explica Ossanda Liber, fundadora do Nova Direita.

Além do seu “protagonismo no universo jurídico”, Aníbal Silva, natural do Bonfim, no Porto, é comentador desportivo e “demonstrou sempre uma enorme capacidade de análise e comunicação, características que agora traz para o debate político da sua cidade natal”, sublinha o partido.

“Sou um apaixonado pela minha cidade e pelo meu clube. O Porto precisa de uma liderança firme, corajosa e comprometida com as pessoas. Quero devolver à cidade a transparência e a força que sempre a caracterizaram, construindo uma gestão que privilegie os portuenses e valorize o que temos de melhor”, afirma Aníbal Pinto, citado no comunicado.

Já foram confirmadas as candidaturas à Câmara do Porto de Manuel Pizarro, pelo PS, de Diana Ferreira, pela CDU, Nuno Cardoso pelo movimento Pensar o Porto, e Vitorino Silva, conhecido como Tino de Rans.

O atual executivo é composto por seis eleitos pelo movimento de Rui Moreira, três eleitos pelo PS, dois do PSD, um da CDU e um do BE.

As eleições autárquicas deverão decorrer entre 22 setembro e 14 outubro de 2025.