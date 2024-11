“Até ao final do ano será celebrado um protocolo, com o senhor primeiro-ministro, para garantir a presença da Força Aérea no atual AT1 [Aeródromo de Trânsito n.1], a utilização do mesmo espaço onde está. De seguida, será assegurado num outro protocolo um primeiro investimento na Base Aérea do Montijo, para onde provisoriamente será transferido. E mais tarde, como é óbvio, definitivamente para Alcochete”, adiantou Nuno Melo.

O ministro da Defesa falava aos jornalistas à margem da cerimónia de abertura solene do ano letivo da Academia Militar, no concelho da Amadora, Lisboa.

Interrogado sobre a dimensão deste investimento, Nuno Melo respondeu que o Governo ainda está “numa fase de avaliação”.

A SIC avançou na terça-feira que o Governo já chegou a acordo com a Força Aérea a saída do terminal militar, estando por definir os valores de compensação a pagar àquele ramo das Forças Armadas.