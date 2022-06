"O Governo presta assim homenagem ao almirante Gago Coutinho, natural de São Brás de Alportel, no distrito de Faro, quando se comemora o centenário da primeira travessia aérea do Atlântico Sul, uma das maiores proezas da história da navegação aérea", disse Pedro Moz Caldas, secretário de Estado da Presidência, no início da conferência de imprensa após reunião de Conselho de Ministros.

A proposta, aprovada em várias assembleias municipais de autarquias do Algarve, surgiu de um movimento de cidadãos que considerava que a estrutura, inaugurada em 1965, deveria ter o nome do almirante que, em 1922, em conjunto com o aviador Sacadura Cabral, fez a primeira travessia aérea do Atlântico Sul no hidroavião “Lusitânia”.