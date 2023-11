No sábado, o suspeito entrou de carro por uma porta de embarque, disparou dois tiros para o ar e atirou duas garrafas em chamas para fora do veículo. O porta-voz da polícia disse que o homem estava com o filho de quatro anos dentro do carro estacionado debaixo de um avião.

De acordo com o jornal alemão Bild, as autoridades acreditam que a situação esteja relacionada com uma disputa pela custódia da criança.