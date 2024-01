“Hoje, apelo a 500 milhões de dólares (…) para enfrentar alguns dos maiores desafios dos direitos humanos que enfrentamos agora e que enfrentaremos no futuro”, disse o alto-comissário, Volker Turk, perante diplomatas em Genebra.

“Vivemos em tempos profundamente divididos. Os conflitos estão a aumentar em muitas partes do mundo, mais recentemente no Médio Oriente. Estas guerras deixam cicatrizes profundas, alimentando queixas que, sem justiça, prejudicarão enormemente o futuro das nações”, argumentou Turk.

No ano passado, esta agência das Nações Unidas – que tem 1.962 funcionários em 91 países – recebeu 283,2 milhões de dólares dos 452 milhões de dólares solicitados, quando a organização comemorou 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

“Ainda nos faltam significativamente os fundos necessários para fornecer soluções de direitos humanos que sejam mais eficazes e em maior escala”, disse Turk, que agradeceu especialmente aos principais países doadores, citando os cinco maiores: União Europeia, Estados Unidos, Suécia, Alemanha e Noruega.

O Alto Comissariado informou que contribuiu, no ano passado, para “obter a libertação de 13.476 detidos” e para melhorar as leis e políticas em 43 países, em linha com os padrões de defesa dos direitos humanos.