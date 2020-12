"A EMA foi alvo de um ciberataque. A Agência já lançou rapidamente uma investigação, em colaboração próxima com as autoridades e outras entidades relevantes", lê-se na nota publicada.

A agência, porém, disse não poder "providenciar detalhes adicionais enquanto a investigação decorre". "Mais informação será disponibilizada na devida altura", termina o comunicado.

Esta comunicação ocorre numa fase em que a EMA se encontra a validar as diferentes vacinas destinadas à inoculação contra a covid-19.

Na semana passada a EMA recebeu pedidos formais para "autorização condicional" das farmacêuticas Pfizer/BioNTech e Moderna para o uso das vacinas na União Europeia, após o Reino Unido ter já começado a vacinar a população sem esperar - no âmbito do Brexit - pelos estudos da Agência Europeia do Medicamento.

Emer Cooke, a diretora executiva espera que a equipa da agência da União Europeia termine a revisão dos pedidos antes do dia 29 de dezembro, no caso da Pfizer, e no dia 12 de janeiro da Moderna.

Da farmacêutica Moderna, a EMA recebeu menos dados clínicos sendo que o processo de troca de informações técnicas vai decorrer nas próximas semanas.

A EMA está dotada de um sistema de revisão conjunto (por pares) para garantir que o resultado seja o mais válido e fiável possível.

As vacinas mais avançadas foram desenvolvidas em tempo recorde sendo que a EMA lançou no princípio de outubro um processo de revisão "em tempo real" de todos os dados que têm sido fornecidos pelas farmacêuticas para acelerar o processo de análise enquanto se esperam os ensaios clínicos.