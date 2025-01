“As casas estão em cima da ravina e algum dia isto [a derrocada] tinha de acontecer”, disse Henrique Bertino.

O autarca falava durante a reunião pública do executivo municipal, que depois abandonou para acompanhar a visita ao local da APA.

“Já há uma avaliação da Proteção Civil, que isolou a área, e vamos aguardar pela avaliação técnica da APA”, acrescentou.

Na quinta-feira, um bloco rochoso caiu da falésia, sem provocar vítimas ou grandes danos nas habitações.

Ainda segundo o autarca, que se mostrou preocupado com o facto de existirem “casas em cima da rocha sem terem sido construídas com a segurança e os meios precisos”, a situação “de risco” no Bairro do Visconde, junto à Fortaleza de Peniche, no distrito de Leiria, já foi “há muito tempo” identificada pelo município e pela APA.

Henrique Bertino explicou que existem “muitas ilegalidades” naquelas habitações, algumas das quais “não foram legalizadas”.

“A câmara vai intervir dentro das suas competências para assegurar a segurança das pessoas”, assegurou Henrique Bertino, remetendo mais medidas para a APA, a quem vai pedir uma reunião, depois de a Proteção Civil Municipal ter isolado a zona.

O autarca defendeu ainda a realização de um levantamento sobre o estado das habitações e uma avaliação técnica sobre se devem ou não continuar a ter ocupação, tendo em conta que “são as casas que estão a sobrecarregar a arriba”.

“O que me preocupa é haver pessoas resistentes a não querer sair [das casas], mas é preciso decidir em consciência tendo em conta a segurança das pessoas e as pessoas têm de tomar consciência do risco”, sublinhou.

“Quando cair ali uma casa espero que não esteja ninguém lá dentro”, alertou.

Na reunião pública de câmara, os vereadores da oposição (PSD, PS e CDU) também se mostraram preocupados com a situação e com a segurança dos residentes, apelando à autarquia que exija soluções à APA.

A agência Lusa pediu esclarecimentos à APA e aguarda por uma resposta.