De acordo com os avisos laranja emitidos pelo IPMA, em vigor até às 18:00 de hoje, nos distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga as ondas de noroeste terão cinco a sete metros, podendo chegar a dez metros de altura máxima.

O nível de alerta nestes distritos baixa para aviso amarelo, o segundo de uma escala de quatro, a partir das 18:00 de hoje, mantendo-se assim até às 06:00 da manhã de quarta-feira devido às ondas de noroeste com quatro a cinco metros que ainda se registarão.

No distrito de Lisboa, o aviso amarelo devido a ondas de noroeste com quatro a cinco metros vigora até às 21:00 de hoje e volta a estar ativo entre as 12:00 de segunda-feira e as 06:00 de quarta-feira, enquanto no distrito de Leiria se mantém ininterruptamente até às 06:00 de quarta-feira.

O IPMA emitiu ainda avisos amarelos por agitação marítima entre as 00:00 de terça-feira e as 06:00 de quarta-feira para os distritos de Faro, Setúbal e Beja.

O aviso laranja, o terceiro numa escala de quatro, aplica-se a situações meteorológicas de risco moderado a elevado, enquanto o aviso amarelo traduz situações de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.