Convocadas pelas redes sociais, através do lema "LasTesisSenior", milhares de mulheres, na sua maioria com mais de 40 anos, voltaram reunir-se na quarta-feira à tarde em Santiago para fazer a coreografia.

Vestidas de preto, a maioria com os olhos vendados e lenços vermelhos ou verdes em volta do pescoço, começaram organizar-se no início da semana através das redes sociais para se reunirem em frente ao Estádio Nacional, seguindo dado pelas mulheres mais jovens que iniciaram a rebelião.

"Ouviram-se gritos fora da intervenção, aludindo a experiências próprias, e isso é muito impactante", disse à AFP Jacqueline Saintard, uma economista de 66 anos, que participou da performance que reuniu cerca de 10 mil pessoas em Santiago, de acordo com as autoridades.

"Esta é uma verdade que está reprimida em todos os lugares do mundo. As mulheres são maltratadas em todos os lugares do mundo, e existe uma lei do silêncio na maioria dos homens do mundo", diz Carmen, uma bióloga de 60 anos, ao explicar os motivos que a levaram a participar desta intervenção artística.

Como um grande grito de alívio, multiplicam-se as confissões públicas de abusos, que dão conta da extensão da violência machista.

"É devastador ver que as questões abordadas nesta música continuam a ser transversais ao nível social, aqui e um pouco por toda parte", disse o "LasTesis" numa declaração.