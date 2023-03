O afegão, "na casa dos 40 anos", vive em Portugal desde final de 2021, nomeadamente em Odivelas, e é pai de três filhos. Eles, aliás, eram a grande preocupação do homem que matou duas mulheres portuguesas nesta terça-feira, em Lisboa, isto depois de ter perdido a sua companheira num campo de refugiados.

"A sua mulher morreu, na Grécia, é das poucas coisas que sabemos, chegou provavelmente há um ano ou pouco mais. Ele tinha alguns problemas psicológicos e emocionais por causa dessa situação. A sua vida não foi fácil e ficou com esse tipo de problemas", começou por revelar ao SAPO24 Omed Taeri, confirmando que o agressor já tinha entrado em contacto com a Comunidade Afegã.

"Nunca o conheci pessoalmente, mas nos poucos contactos que teve connosco pareceu-nos uma pessoa muito preocupada com os filhos, sabia que tinha de arranjar um emprego, mas estava muito preocupado com quem poderia deixar as crianças se fosse trabalhar", salientou o membro da Comunidade Afegã, descrevendo depois o agressor.

"Como disse, tinha alguns problemas psicológicos, penso que naturais por tudo aquilo que passou, mas no contacto que teve connosco, era uma pessoa calma, que não evidenciava poder vir a fazer isto. Não conheço nenhum sinal de violência por parte dele. Não sei se estaria, neste momento, a passar por algumas dificuldades", referiu o fundador da Comunidade Afegã em Portugal.