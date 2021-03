As primeiras suspeitas davam conta de que se tinha tratado de um assalto em que o dono da habitação tinha esfaqueado o ladrão, mas as autoridades suspeitam agora de que se terá tratado de um ajuste de contas entre dois indivíduos que se conheciam e eram amigos.

De acordo com O Mirante, um homem invadiu uma moradia em Marinhais, no concelho de Salvaterra de Magos, com mais duas pessoas, acabando por ser esfaqueado e sucumbindo aos ferimentos pouco tempo depois. Na habitação estavam uma mãe e dois filhos, sendo que um deles, de 24 anos, é o suspeito do homicídio. Os três suspeitos já foram identificados.

O Jornal de Notícias (JN) identifica a vítima como sendo Silvano Francisco, rapper luso-angolano, conhecido no mundo musical como Dr. Fresh, adiantando que o esfaqueamento terá acontecido na sequência de um suposto ajuste de contas. Silvano Francisco, de 29 anos, ainda foi transportado de carro até à sua casa, na localidade vizinha de Glória do Ribatejo, onde residia, mas acabou por não resistir aos ferimentos.

O jornal frisa que os dois eram vistos frequentemente a passear nas duas localidades e que existe a suspeita entre os moradores de que ambos tinham um negócio de tráfico de droga — embora o JN esclareça que não conseguiu obter a confirmação dessa informação junto das autoridades.