Alberto Amaral, presidente da A3ES, aceitou o desafio do SAPO24 e juntou-se ao Plenário. Se fosse primeiro-ministro nos próximos quatro anos a sua prioridade seria reforçar substancialmente o financiamento do Ensino Superior.

"Eu acho que por uma questão de formação profissional a minha primeira atenção seria para o sistema de ensino, uma vez que estamos numa sociedade de conhecimento, onde o conhecimento é fundamental e determina a competitividade das sociedades. Infelizmente, Portugal viveu muitos anos num regime de grande atraso em relação aos nossos competidores e, portanto, essa seria a principal área de atuação. Em particular no caso do Ensino Superior, sendo necessário reforçar substancialmente o financiamento, uma vez que, curiosamente, em Portugal, e ao contrario do que acontece noutro países, o financiamento por aluno no Ensino Superior é inferior ao financiamento por aluno no Ensino Secundário, o que é um paradoxo. E, claro, associado a isso, um reforço da investigação e da criação de quadros investigadores."

