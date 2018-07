“Irá haver eleições”, disse, mas “em função do período de férias e de alguns compromissos assumidos em termos de iniciativas só serão marcadas para depois do verão”.

“Tal como já antes disse, não pretendo acumular a liderança da distrital e a liderança da concelhia”, afirmou à Lusa Alberto Machado, acrescentando, contudo, que “a grande questão que saiu do plenário não foi a data [das eleições para a sua substituição na presidência da comissão política concelhia], mas a clareza com que os militantes afirmaram querer a continuidade do projeto em marcha”.

Os militantes do PSD/Porto estiveram reunidos em plenário na noite de segunda-feira e uma das questões em cima da mesa era a necessidade ou não de se realizarem eleições para a substituição de Alberto Machado na liderança da concelhia, uma vez que foi recentemente eleito líder da distrital do Porto, tomando posse do cargo na segunda-feira.

O líder do PSD/Porto recordou que os estatutos partidários preveem que o presidente da comissão política pode acumular o cargo e o “órgão está em função plena”.

“Os militantes, na sua esmagadora maioria, concordam que esta comissão política concelhia está a fazer um bom trabalho e afirmaram querer a sua continuidade”, concluiu.

Alberto Machado, que é também presidente da Junta de Freguesia de Paranhos, venceu as eleições para a presidência da distrital do Porto do PSD com mais 44 votos do que o adversário Alberto Santos, advogado e ex-presidente da Câmara de Penafiel.

Estas eleições para a presidência da Comissão Política Distrital do PSD/Porto contaram ainda com a candidatura do professor catedrático da Faculdade de Medicina do Porto Rui Nunes.