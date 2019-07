Sob o lema “Desfrute do Verão em Segurança”, a iniciativa, que já se realizou em anos anteriores, "visa alertar os veraneantes para o respeito da sinalética e a adoção de medidas de proteção adequadas à frequência das praias", refere a autarquia em comunicado.

Durante as ações, técnicos da Proteção Civil Municipal e agentes das entidades que colaboram no projeto - Autoridade Marítima, Polícia Marítima e Associação de Nadadores Salvadores de Albufeira (ANSA) - "dialogam com os utentes das praias e oferecem 'kits' com diversa informação sobre o perigo das arribas", lê-se na nota.

A campanha arrancou hoje na Praia dos Pescadores e na Praia do Peneco e prossegue para as praias de São Rafael e Arrifes, no dia 12, nas praias do Castelo e Coelha, a 16, nas praias do Evaristo e Manuel Lourenço, no dia 19, na Praia da Galé, a 23, e na Praia dos Salgados, no dia 26.

Em agosto, a campanha decorre no dia 6 nas praias da Rocha Baixinha e Falésia, no dia 9 será na Praia do Barranco das Belharucas, a 13 será na Praia de Olhos de Água, a 16 na Praia Maria Luísa, dia 23 será na Praia de Santa Eulália, a 27 será na Praia da Oura e na Praia dos Aveiros e, por fim, a 30 de agosto, nas Praias do Inatel e Alemães.