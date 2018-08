Nem tem de ser menino, nem tem de ser menina. Na Alemanha, o sexo das crianças pode ficar em branco nos registos de nascimento. Agora, o país prepara-se para abrir as portas a um sexo “diverso” ou “outro”, criando uma terceira opção que rompe com a hegemonia binária.

Já desde maio de 2013 que era possível na Alemanha não preencher o campo relativo ao sexo, deixando-o vazio, o que permitia às pessoas assinalar um dos dois sexos, masculino ou feminino, ou manter em branco aquele espaço.

Mas agora, na base do novo diploma, que foi aprovado pelo governo germânico na semana passada, mas que ainda terá de ser votado no parlamento para passar a lei, está uma decisão judicial de 2017, agora transposta para a legislação alemã pelas mãos do executivo dos conservadores da chanceler Angela Merkel (CDU e CSU) e dos sociais-democratas do SPD.

Assim, ao lado de “feminino” e “masculino”, poderá ser incluída a menção “diversos” ou “outro” para as pessoas intersexo.

Uma dessas pessoas, explica esta terça-feira o jornal ‘Público’, recorreu à justiça para conseguir mudar o assento de nascimento de feminino para “inter” ou “diverso”. “E forneceu uma prova genética de que não é homem, nem mulher”, acrescenta o jornal.

A conclusão do tribunal Constitucional alemão foi a de que não ter nem sexo feminino, nem sexo masculino não quer dizer obrigatoriamente que a pessoa não tem género: “a atribuição de um género é de suma importância para a identidade individual”, cita o ‘Público’. “Normalmente, desempenha um papel fundamental tanto na auto-imagem como na maneira como cada pessoa é percebida pelos outros”.

“A identidade de género das pessoas que não são nem masculinas nem femininas deve ser protegida”, continua o tribunal, que passou a bola ao poder político: cabe, então, ao legislador fazer com que o sexo deixe de ser mencionado no registo civil — ou abarcar as hipóteses “intersexo” ou “diverso” ou “outra designação positiva do seu sexo que não seja masculino ou feminino”.

Mas o que é ser intersexo? Uma pessoa intersexo é alguém que nasce com características sexuais — seja genitais, gónadas e/ou padrões genéticos — que não encaixam nas noções binárias tradicionais de corpos masculinos ou femininos, descrevem as Nações Unidas.