O anúncio da retirada parcial do Iraque foi já comunicada pelo Ministério da Defesa alemão ao parlamento, que autoriza todas as missões das forças armadas alemãs no estrangeiro.

Na segunda-feira à noite, numa entrevista à rádio pública, a chefe da diplomacia alemã, Heiko Maas, reconheceu que a retirada das tropas ocidentais do Iraque era “uma reflexão que todos deviam fazer” dado o atual contexto.

“Nenhum país-membro da coligação anti-EI quer ficar no Iraque se não for aceite”, acrescentou, numa referência à votação no domingo pelo parlamento iraquiano de uma moção que pede a saída da coligação internacional do país.

“O parlamento adotou esta resolução, e cabe agora ao Governo decidir e é por isso que estamos atualmente a dialogar com ele”, sublinhou o ministro alemão.

A votação do parlamento iraquiano surgiu na sequência da morte de Qassem Soleimani, comandante da força de elite iraniana Al-Quds.

O ataque ocorreu três dias depois de um assalto inédito à embaixada norte-americana que durou dois dias e apenas terminou quando Trump anunciou o envio de mais 750 soldados para o Médio Oriente.