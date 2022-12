Devido a essa situação, a Câmara de Lisboa divulgou um comunicado já esta manhã, pedindo às pessoas que permaneçam em casa.

"Em consequência do mau tempo que se faz sentir, a cidade encontra-se com inúmeras situações de limitações de mobilidade e circulação. Para a segurança de todos, a Câmara Municipal de Lisboa apela a que fique em casa e evite deslocações. Apelamos igualmente a todos os que possam, a evitarem deslocações e a não entrarem na cidade de forma a atenuar os eventuais constrangimentos. Não arrisque em circular na atual situação", lê-se no comunicado, onde são salientadas também as ocorrências existentes neste momento, cerca de 200, com a Operação da Carris também suspensa.

A autarquia salienta também que algumas vias rodoviárias estão intransitáveis: túneis do Campo Pequeno e do Campo Grande, Avenida João XXI, Avenida de Berlim, Eixo Norte-Sul, 2.ª Circular (sentido Lisboa Norte), Radial de Benfica, Avenida Infante D. Henrique junto ao Túnel Batista Russo, Avenida de Berna, Avenida Calouste Gulbenkian, todos os acessos à Praça de Espanha, Avenida de Ceuta (Alfredo Bensaúde, estrada do Peneda) e junto ao acesso à ponte 25 de abril, Alcântara (vários locais), cruzamento Gago Coutinho com Avenida dos EUA, Praça de Sete Rios, Avenida de Santo Condestável e Avenida 24 de Julho até Belém.