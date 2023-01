Segundo Tim Collins, um coronel reformado do exército britânico, as revelações que o Príncipe Harry fez no seu livro sobre o número de mortes no Afeganistão quando estava ao serviço do exército britânico são “grosseiras” e acrescenta que não devia falar publicamente sobre missões militares porque ao fazê-lo está a colocar-se em perigo.

Segundo o The Guardian, vários especialistas militares consideram que não se deve desumanizar os insurgentes ao descrevê-los como “peças de xadrez removidas do tabuleiro”, como terá feito o príncipe no livro. O governo Talibã acusou o príncipe de cometer crimes de guerra durante a sua missão no Afeganistão, há dez anos.

Um alto responsável do regime afegão criticou hoje o príncipe britânico Harry por ter revelado em livro ter abatido 25 talibãs enquanto servia como militar no Afeganistão e acusou-o de protagonizar "crimes de guerra".

"Todos aqueles que [Harry] matou não eram peças de xadrez, eram humanos, tinham famílias. Entre os assassinos dos afegãos, são poucos os que têm a decência em confessar os seus crimes de guerra", disse Anas Haqqani, um membro influente do governo afegão, ao jornal inglês.

As declarações aparecem em “Spare”, uma autobiografia do príncipe Harry, que será lançada no dia 10 de janeiro no Reino Unido. Embora já tenha sido colocado à venda em Espanha.

Num breve trecho que ficou conhecido na quinta-feira, pode ler-se algumas confissões de Harry como a agressão do seu irmão e herdeiro ao trono, William. Aliás o nome do livro “Spare”, pode fazer referência a um velho ditado da realeza 'um herdeiro e um suplente'. O primeiro filho é herdeiro de títulos, poder e fortuna, e o segundo é um suplente, caso algo aconteça ao primogénito.