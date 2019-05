O serviço visa dar resposta às diferentes necessidades dos migrantes, no processo de integração em Portugal.

Os prémios vão ser entregues em 24 de junho, Dia do Serviço Público da ONU, em Baku, na República do Azerbaijão.

Em nota à comunicação social, o gabinete da secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, afirma que o prémio representa “o mais prestigiado reconhecimento internacional de excelência em serviços públicos”.

Trata-se, segundo a mesma fonte, de uma competição anual com a qual a ONU pretende promover “o papel, o profissionalismo e a visibilidade do setor público”.

Os CNAIM haviam já sido distinguidos, em 2005, com o 1.º lugar do Prémio Boas Práticas no Setor Público, na categoria Atendimento a Clientes, de iniciativa empresarial.

Os centros são cofinanciados por fundos europeus e foram considerados, em 2004, um exemplo de boa prática no “Manual de Integração para Decisores Políticos e Profissionais”, pela Direção-Geral para a Justiça, Liberdade e Segurança da Comissão Europeia.