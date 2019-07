"Maria Ressa é uma jornalista corajosa, perseguida pelo seu trabalho", afirma em comunicado a advogada britânica, especializada em direitos humanos.

Ressa, escolhida como personalidade do ano em 2018 pela revista Time, enfrenta várias acusações relacionadas com o site de notícias Rappler.

"Usaremos todos os recursos legais para defender os seus direitos, a liberdade de imprensa e o Estado de direito para os filipinos", continuou a advogada.

Clooney integrou a equipa de defesa dos jornalistas da Reuters recentemente libertados em Mianmar.

Rappler é uma crítica ferrenha da guerra antidrogas do governo Duterte, na qual milhares de pessoas foram assassinadas pela polícia, de acordo com uma denúncia da Amnistia Internacional, que pediu ontem ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas que abra uma investigação independente sobre os milhares de filipinos mortos em nome da guerra contra as drogas no país.