O combate à corrupção e ao branqueamento de capitais com instrumentos que impeçam a “transferência do património público brasileiro” para o exterior, foram outros dos pontos que Raquel Dodge defendeu como parte de uma cooperação entre o Brasil e a Europa.

“Os outros países têm sido um santuário do desvio do dinheiro do património público brasileiro. Se não houver cooperação para que os países europeus não sejam o destino desse dinheiro desviado do nosso património público, essa corrupção continuará a ser praticada”, reforçou a procuradora-geral da República, na capital do país sul-americano.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais brasileiro (Inpe), órgão público que mede a desflorestação no país, nos seis primeiros meses do ano houve um crescimento de 212% nas áreas desflorestadas da Amazónia face ao mesmo período de 2018.

Porém, os valores registados em julho vieram mostrar um aumento muito superior, com a desflorestação da Amazónia a aumentar 278% nesse mês, em relação ao período homólogo de 2018.

A Amazónia é a maior floresta tropical do mundo e possui a maior biodiversidade registada numa área do planeta. Tem cerca de 5,5 milhões de quilómetros quadrados e inclui territórios do Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa (pertencente à França).