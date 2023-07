As declarações do responsável da JMJ foram feitas durante uma entrevista à SIC quando questionado sobre a intervenção do artista, que espalhou notas de 500 euros sobre o palco-altar como forma de chamar à atenção para o gasto desnecessário do evento.

“Respeito as manifestações artísticas, respeito a liberdade de expressão, convivo muito bem com isso. Estamos num país que vai fazer 50 anos de regime democrático e não tenho qualquer problema com esta expressão ou com outras que Bordallo tem feito e que outros artistas têm feito. Temos de ter fair play naquilo que é a manifestação do sentimento de cada um”, disse o responsável.

Acrescentou ainda que a Jornada também é importante para a “pedagogia de ouvir o outro”, mas que se deve ter sempre em mente um respeito pela liberdade de expressão que deve ser garantida para os dois lados.

Na mesma entrevista ao canal, Américo Aguiar revelou ainda que estão 360 mil jovens inscritos, o que poderá mesmo atrair um número de 1,2 milhões de participantes, já que “para participar não é preciso inscrição”.