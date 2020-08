Em resposta à polémica da última semana, a ministra Ana Mendes Godinho disse à comunicação social que “desde o início da pandemia que os lares têm sido uma prioridade total do Governo e de todos nós”.

Na origem está um relatório sobre o surto de Covid-19 num lar de Reguengos de Monsaraz, que a ministra admitiu não ter lido, numa entrevista ao Expresso no dia 14 de agosto. No lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva faleceram 18 pessoas. Na sequência da situação, o partido CDS-PP e Chega pediu a demissão da ministra e o PSD pediu uma audição parlamentar com caráter de urgência.

Ana Mendes Godinho disse já ter lido “todos os relatórios”, acrescentando que instaurou um inquérito em relação a este lar, junto da segurança social no dia 12 de julho.

A ministra explicou que dia 14 de julho, “a segurança social fez um relatório de toda a situação” e que “dia 16 de julho foi enviado para o Ministério Público, onde está a ser avaliada toda a situação”. A governante acrescentou os relatórios sobre Reguengos de Monsaraz têm dados que são "contraditórios" entre si.

Ontem, dia 17 de agosto, o secretário de Estado da Saúde, Lacerda Sales, já tinha mencionado que os documentos estavam em investigação do Ministério Público.

O surto de Reguengos de Monsaraz, detetado em 18 de junho, provocou 162 casos de infeção, a maior parte no lar (80 utentes e 26 profissionais), mas também 56 pessoas da comunidade, tendo morrido 18 doentes (16 utentes e uma funcionária do lar e um homem da comunidade).

Ana Mendes Godinho disse que “todos sabemos os desafios que esta pandemia coloca sobre todos nós, mas claramente os lares foram uma prioridade assumida, desde o início, atendendo ao risco e à idade de quem está nos lares”, acrescentando que “mais de 50% das pessoas nos lares do país têm mais de 80 anos”.

A ministra disse que têm sido implementadas medidas para proteger estes cidadãos e “instituições para conseguirem responder” à pandemia. Nesse sentido, disse que “tem sido esse o compromisso” do Governo, “procurando a cada momento implementar todas as medidas de reforço, de prevenção, de apoio, às instituições para conseguirmos fazer face à pandemia”.

Para proteger quem está nos lares, Ana Mendes Godinho enumerou algumas ações no terreno: “todas as visitas que estão a ser feitas a todas as instituições desde março” e testagem de todos trabalhadores dos lares do país.

A ministra elogiou ainda o trabalho dos voluntários a nível nacional, dizendo que “precisamos de ação no terreno”. A governante disse que os lares foram reforçados com mais seis mil trabalhadores desde o início da pandemia, reforçando as declarações de Lacerda Sales na conferência de imprensa da Direção Geral da Saúde de ontem.

Sobre o trabalho de fiscalização dos lares, a ministra disse que em 2019, “foram encerrados 137 lares ilegais” e acrescentou que a Autoridade para as Condições do Trabalho “teve os seus meios reforçados em recursos humanos”.

