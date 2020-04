Até agora, cerca de 50.000 pessoas voluntariaram-se para serem testadas.

As autoridades do principado afirmam poder realizar cerca de 7.000 testes serológicos (para determinar se um indivíduo esteve em contacto com o vírus e se tem por isso anticorpos) por dia, em 11 locais em todo o país, bem como numa dezena de unidades móveis destinadas às pessoas de mobilidade reduzida.

Andorra conta com 740 casos da covid-19 e 40 mortes.

As pessoas positivas neste primeiro teste serológico serão contactadas para um segundo teste PCR (ou virológico, que permite ver se um doente está infetado na altura).

O principado, onde cerca de 11% dos habitantes são portugueses, localiza-se nos Pirenéus entre a França e a Espanha, dois dos países mais afetados pela pandemia, indicando o governo ter investido 1,6 milhões de euros na compra dos testes à China e na instalação do dispositivo.