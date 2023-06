O Presidente do Chega acusou hoje o primeiro-ministro de pensar apenas na sua própria sobrevivência política e de, com isso, colocar em causa a verdade no que respeita a declarações do Governo à comissão parlamentar de inquérito à TAP.

"António Costa, neste momento, só está a pensar na sua própria sobrevivência política, é isto que está a pôr em causa a verdade, mas a verdade tem de vir ao de cima, mais cedo ou mais tarde", disse André Ventura, em Lisboa. André Ventura repetiu que foram proferidas "mentiras" pelo Sistema de Informações da República Portuguesa - SIRP, que disse à comissão ter tomado a iniciativa de chamar o SIS, e pelo ministro das Infraestruturas João Galamba, sobre contactos com o secretário de Estado-adjunto do primeiro-ministro António Mendonça Mendes, e insistiu na necessidade de uma remodelação governamental.