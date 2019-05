O partido chama-se Chega, a coligação é Basta e é este o nome que figurará no boletim de voto. Foi apoiante de Pedro Santana Lopes no último congresso do PSD e ainda ponderaram uma candidatura conjunta, mas "não havia condições". Foi vereador da Câmara Municipal de Loures, mandato que deixou a meio, depois de ter afirmado publicamente que a comunidade cigana vivia de subsídios, o que lhe valeu diversos processos em tribunal. A seguir desvinculou-se do PSD, por perceber que era ele que já não se revia na ideologia de base do partido.

André Ventura tem 36 anos, nasceu e cresceu em Mem Martins e há quem diga que é daí que lhe vem o trauma. Confessa que foi ali que sentiu pela primeira vez a clivagem social que agora combate: "Aqueles que não querem fazer nada, que vivem à nossa conta, paredes meias com os que precisam da ajuda do Estado e a quem o Estado falha".

Entrou para a política aos 17 anos, mas antes disso queria ser padre e chegou a frequentar como aluno externo e por mais de um ano o Seminário de Penafirme [Seminário de Nossa Senhora da Graça], até se apaixonar por uma colega de turma. Depois seguiu Direito.

É cabeça-de-lista do Basta às eleições europeias e defende uma Justiça diferente para a União Europeia e para Portugal, com penas mais pesadas, menos impostos e maior harmonização fiscal, mais controlo de fronteiras e o fim da subsidiodependência. André Ventura sabe que diz coisas questionáveis, mas acredita que há mais gente a pensar assim, só não tem coragem de o dizer. E recusa o rótulo de radical: "o espaço político que é seu e que lhe pertence é o da direita democrática e do centro-direita democrática, de matriz cristã e conservadora". Mas está a negociar uma estratégia com o Vox espanhol e com a Liga Norte italiana para o Parlamento Europeu.

Porquê Basta e não Chega?

Porque o Tribunal Constitucional não aceitou nenhuma das designações sugeridas com a palavra Chega. Tentámos Europa Chega, Chega 2019, nada teve sucesso. A justificação foi que a designação se confundia com o nome de um dos partidos da coligação, o Chega. Então, decidimo-nos por uma palavra equivalente, um sinónimo, e ficou Basta, que foi aceite e que inclui todos os parceiros de coligação: Chega, PPM, PPV, Movimento Democracia 21. Tivemos de fazer um esforço enorme, até mesmo financeiro, porque já tínhamos toda a propaganda com o nome Chega, incluindo outdoors.

Não há nenhum movimento internacional de partidos nacionalistas ou não nacionalistas a financiar a campanha. Nenhum!

A campanha foi muito criticada por ser despesista e por não se saber com reuniu tantos fundos. Pode explicar?

Para que fique claro: o que temos é uma estimativa de custos, com base na expetativa que temos de angariar fundos e juntar donativos. Baseia-se essencialmente num cálculo sobre a capacidade que temos tido de mobilizar pessoas: vamos ao Porto, a Aveiro, a Setúbal e em uma, duas, três horas fica tudo absolutamente cheio, e as pessoas querem contribuir. Ponto dois: não há nenhum movimento internacional de partidos nacionalistas ou não nacionalistas a financiar a campanha. Nenhum! O financiamento é feito pelas pessoas do Chega, dentro dos limites que a lei prevê, e pelas pessoas e simpatizantes dos restantes membros da coligação, que são mais dois partidos e um movimento. Todos a contribuir para conseguirmos formar uma unidade, ou não nos teríamos coligado. O Aliança tem um orçamento muito próximo do nosso, 300 mil e muitos euros, e ninguém se preocupou tanto. Tudo o que mete o André Ventura preocupa as pessoas.

Por que motivo acredita que André Ventura preocupa as pessoas?

Porque há por aí um fantasma. Li no "Expresso" um artigo em que se associava a ascensão do nacionalismo e da chamada extrema-direita na Europa à vitoria dos Aliados sobre os nazis na Segunda Guerra Mundial, que faz 74 anos em maio. É este medo que se procura incutir nas pessoas que afasta muita gente. As pessoas perguntam-se: "Será que o homem é de uma extrema violência, será que veio para condicionar o resto das nossas vidas, será que esta conversa da justiça e da segurança são só pontas de lança para mais qualquer coisa?" Isso mete medo às pessoas. Temos tentado fazer passar uma mensagem, mas é muito difícil sob o espetro da extrema-direita, do racismo, da xenofobia. Não negamos a afirmação de que algumas pessoas, algumas comunidades, vivem maioritariamente de subsídios. Mas isto não é racismo nem xenofobia.

Diz que tem de ir mais umas vezes a tribunal. Quanto processos tem?

Uf, já nem sei. Um foi logo na altura das eleições autárquicas, por ter dito que a comunidade cigana vivia de subsídios, e recentemente fui notificado de outros pela Comissão Contra a Discriminação Racial. O meu problema não é ter de ir a tribunal, porque não tenho nada contra, até gosto de lá estar, mas temos tão poucos recursos na justiça que devíamos estar a canalizá-los para a luta contra o crime violento, contra o crime organizado, contra a corrupção. Mas estamos a perder tempo com este tipo de processos, de comentadores, de políticos que dizem coisas na televisão, que dizem coisas em campanha, como se a liberdade de expressão não importasse absolutamente nada. Nesse dia senti que a liberdade de expressão em Portugal era muito limitada. No dia em que não puder dizer em Portugal que sou contra a subsidiodependência de determinadas comunidades, então não sei o que poderei dizer. Se isso é crime e grave, então devo ser criminoso.

Percebi, a partir de determinado momento, que o PSD já não tinha espaço para o tipo de ideias que defendo

O que se passa com o PSD, de onde saíram dissidentes para o Aliança e para o Basta?

Fui dirigente nacional do PSD, candidato a uma das maiores câmaras do país, foi no partido que fiz o meu percurso político e não neguei isso nunca, é público e notório. Percebi, a partir de determinado momento, sobretudo quando assumi funções de vereador na Câmara de Loures depois de uma campanha muito difícil de 2017, que o PSD já não tinha espaço para o tipo de ideias que defendo. Percebi, pela reação do partido e de pessoas que me tinham acompanhado noutras lutas, na distrital e na nacional, que era eu que já não estava bem integrado. Como sempre fiz na vida, quando não estou bem, saio.

créditos: Rodrigo Mendes | MadreMedia

O Dr. Rui Rio não pode dizer que o PSD é como o PS. Não é

Foi a afirmação de que a comunidade cigana vivia de subsídios que provocou isso?

Achei que os valores e princípios do PSD já não eram aqueles que eu defendia. A liderança de Rui Rio vai mostrar que o caminho estava a ser erradamente seguido... Aliás, o Dr. Rui Rio afirmou que Sá Carneiro, hoje, provavelmente seria do PS, se não fosse do PSD. O Partido Democrata, nos Estados Unidos, chegou a defender a escravatura, mas não é isso que faz dele um partido escravagista. Os partidos não são só aquilo que são quando se formam, a base ideológica vai mudando com as pessoas que representam. O PSD não pode dizer hoje às pessoas que é um partido de centro-esquerda; o eleitorado do PSD não é de centro-esquerda. O Dr. Rui Rio não pode dizer que o PSD é como o PS. Não é. E os eleitores, e bem, votam no original, foi sempre assim. Entendi que este PSD já não era o meu PSD, não representava o espaço de centro-direita, os novos valores que vêm da Europa. Saí, lancei um movimento que, graças a Deus, cresceu muito rápido e agora temos esta coligação que vai a votos no dia 26 de maio.

o euro, para nós, é fundamental, mas a forma como está a ser gerido pode levar ao colapso

O que defende a coligação Basta, qual a sua visão da União Europeia?

Não queremos nem sair da Europa, nem sair do euro ou abandonar qualquer projecto europeu. O que queremos é uma União Europeia diferente daquela que temos, queremos uma União Europeia que saiba fazer controlo das fronteiras externas, o que não tem acontecido, entra qualquer pessoa, de qualquer forma, com documentos ou sem documentos. A conversa da solidariedade que é bonita, todos gostamos, mas quando toca à insegurança das nossas cidades toda a gente se preocupa. Como a questão do euro: o euro, para nós, é fundamental, mas a forma como está a ser gerido pode levar ao colapso. Temos de estar preparados para isso, mas não o queremos nem o desejamos. De resto, o nosso problema não tem especificamente a ver com raças ou etnias, tem a ver com aqueles que vivem à nossa custa: não estou disponível para pagar impostos para outros não fazerem nada. Isto é o que os portugueses e portuguesas sentem hoje, que estão a trabalhar meio ano para pagar impostos que são desbaratados em quem não quer fazer absolutamente nada. Não achamos isso justo.