Angela Merkel será hoje reconduzida para o quarto mandato como chanceler da Alemanha, de novo à frente de uma coligação de Governo, seis meses depois das eleições.

Chanceler da Alemanha desde 2005, Merkel não experimentará problemas para recolher a maioria dos votos no parlamento, o Bundestag, para depois ser nomeada para chefe do executivo pelo Presidente Frank-Walter Steinmeier, que teve um papel fundamental na formação da nova aliança de Governo.

A coligação de Merkel, integrada pela União Democrática Cristã (CDU), a União Social-Cristã (CSU), da Baviera, e o Partido Social-Democrata (SPD), reúne 399 lugares no Bundestag, a câmara baixa, que tem 709 deputados nesta legislatura.

O Presidente da Alemanha espera um Governo mais “próximo do cidadão”, de acordo com declarações publicadas pelo diário Rheinische Post.

“Não se devem ignorar as questões que estão na ordem do dia”, acrescentou Frank-Walter Steinmeier, frisando que o novo Governo deve “examinar bem” se as matérias incluídas no seu programa são os que “realmente interessam” ao cidadão.

Angela Merkel, líder da CDU desde 2000, assumiu o cargo de chanceler alemã pela primeira vez a 22 de novembro de 2005.

Nos três mandatos anteriores, Merkel esteve à frente do Governo alemão sempre depois de ter formado coligações.