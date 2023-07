As autoridades sanitárias angolanas estão preocupadas com o aumento de casos de raiva no país, que oscilam entre as 130 e 140 notificações anuais, resultando em óbitos, anunciou hoje a direção nacional de saúde pública.

A situação foi avançada pelo chefe de departamento do Controlo de Doenças da Direção Nacional de Saúde Pública do Ministério da Saúde, José Franco Martins, na abertura de uma conferência sobre a raiva. "Neste momento, os dados estão a ser atualizados, a média anual é de 140 óbitos por raiva todos os anos", disse José Franco Martins, em declarações à Rádio Nacional de Angola, realçando que todos os anos há um período em que se regista um aumento da notificação de casos de mordeduras e de óbitos por raiva. O responsável frisou que a raiva, uma vez diagnosticada, tem uma letalidade de 100%, adiantando que em função do surto que foi declarado, o Governo fez um aprovisionamento e aquisição emergencial de vacinas e soro, que já foram distribuídos por todo o país. "Dar nota que nem toda a mordedura ou quando um cão morde tem raiva, então o trabalho que as unidades sanitárias vêm fazendo e que têm já orientação é de informar, educar, o munícipe sobre a observação do comportamento do animal e também ter algum cuidado com a ferida", disse. José Franco Martins sublinhou que o trabalho é multissetorial, no sentido de melhorar a consciencialização não só de técnicos, mas também da comunidade, bem como a sensibilização da população para adoção de comportamentos seguros, sobretudo os portadores de animais. Por sua vez, a responsável pela promoção da saúde da Direção Nacional de Saúde Pública do Ministério da Saúde, Joseth Sousa, disse que a conferência tem como objetivo principal a troca de experiências entre especialistas e a interação de todos os intervenientes necessários para controlar a área em Angola. Joseth Sousa realçou que foi feita uma declaração oficial em relação ao aumento de casos de raiva, pelo que se realizou a conferência e "imediatamente a seguir" se irá organizar a campanha de vacinação animal", a "estratégia principal para este controlo".