O Plenário é uma iniciativa pensada para alargar o debate nas legislativas de 6 de outubro a quem tenha ideias para apresentar para uma melhor governação do país. Há muito para discutir antes da ida as urnas e é por isso que queremos começar já a pensar o país que vamos ter (e ser) nos próximos quatro anos — e contamos com o seu contributo. Assim, lançámos o desafio, em forma de pergunta: Se fosse primeiro-ministro ou primeira-ministra nos próximos quatro anos, qual era o problema que resolvia primeiro? Ou, perguntando de outra forma: qual seria a sua prioridade para o país?

Antero Paiva, de Catanhede e técnico oficial de contas, juntou-se ao Plenário. Leia aqui o seu contributo na íntegra:

Se fosse primeiro-ministro resolvia o problema da entrega da declaração trimestral à segurança social pelos trabalhadores independentes da seguinte forma:

— Criava series de faturas com dígitos: por exemplo, fatura 001-V (em que V significava vendas); fatura 001-P em que P representava prestação de serviços); fatura 001-R em que R significava Renda.

Seria depois a Autoridade Tributária que remetia as faturas para a segurança social para calcular o valor a pagar.

Atualmente o site da segurança social está muitas vezes em manutenção programada, ora depois de se enviar a declaração não emite recibo de entrega, ora não permite entregar fora de prazo, etc....

