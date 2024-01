Manuel Heitor está internado, em estado grave, no Hospital do Santa Maria segundo o Observador . O antigo ministro está na unidade de neurocríticos após um problema neurológico, estando nesta altura em situação "estável", segundo o Público. O Hospital também confirmou que estão agora a ser feitos testes para descobrir a origem da hemorragia.

Manuel Heitor serviu como secretário de Estado (entre 2005 e 2011 nos governos de José Sócrates) e depois como ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (entre 2015 e 2021) no governo liderado por António Costa, sempre como independente. Em 2021 foi substituído por Elvira Fortunato.

Também professor catedrático no Instituto Superior Técnico, onde se licenciou em Engenharia Mecânica, Heitor foi anunciado em dezembro do ano passado como novo coordenador do grupo de peritos do programa comunitário Horizonte Europa, destinado a financiar a investigação e inovação até 2027.