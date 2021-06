Trabalhadores sem vínculo permanente de várias dezenas de empresas do setor do petróleo e gás estão em greve em Teerão, Isfahan, Carmânia, Bushehr e Cuzistão, reivindicando que os seus salários estejam ao mesmo nível dos montantes recebidos pelos outros colaboradores.

“Ao apoiar as legítimas e legais reivindicações destes trabalhadores, alerto os responsáveis e funcionários [dessas empresas públicas], que ignoram os protestos daqueles que estão proibidos de expressar as suas reivindicações, para as consequências que vão enfrentar”, afirmou, em comunicado, Ahmadinejad.

O antigo presidente, que exerceu funções entre 2005 e 2013, defendeu ainda que o Governo tem os recursos necessários para atender às queixas destes trabalhadores.