“Fala-se em incluir o crime de violência doméstica no crime de tortura. Não tenho uma opinião como deve ser sobre o assunto. O crime de tortura atual do Código Penal não tem nada a ver com isto, mas não me repugna que haja uma revisão penal em que o crime de tortura seja alargado a esta realidade dos maus tratos”, disse José Souto de Moura.

O juiz jubilado, que dirigiu a Procuradoria entre 2000 e 2006, num mandato marcado por uma das maiores e mais polémicas investigações da justiça portuguesa - o caso Casa Pia - falava no Tribunal da Relação do Porto, na apresentação do livro da procuradora Teresa Morais "Violência Doméstica, o reconhecimento jurídico da vítima".

Souto de Moura citou números recentes da violência doméstica em Portugal, nomeadamente as detenções da PSP e da GNR associadas à prática daquele crime, que foram 618 entre 01 de janeiro e 10 de maio deste ano.

“Dá quase cinco detenções por dia. Uma barbaridade”, comentou.

Para o antigo PGR, o grosso da violência doméstica não é a que vitimiza crianças ou idosos, nem casais do mesmo sexo, desenrolando-se antes, e sobretudo, num contexto de relacionamentos heterossexuais.