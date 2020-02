Numa entrevista ao Jornal de Notícias que será publicada no domingo, António Costa comenta as propostas do PSD, BE e PCP para baixar o IVA da luz, insistindo que “podem ser muito populares, mas são irresponsáveis do ponto de vista ambiental e social”.

“A redução do IVA sem critério pode ser muito popular, mas é irresponsável do ponto de vista ambiental. Não podemos definir o combate às alterações climáticas como a grande prioridade e depois dizer que reduzir o IVA sem critério é uma grande medida”, argumentou.

Relativamente à proposta do PSD, António Costa considerou mesmo ser “violadora da legislação comunitária”, uma vez que, na sua perspetiva, “não está orçamentalmente compensada e, do ponto de vista ambiental, é absolutamente irresponsável e socialmente injusta”.

Confrontado com um possível acordo entre o PSD, Bloco de Esquerda e PCP para baixar o IVA da luz, em vésperas de votação do orçamento, António Costa recusou-se a “especular”, ressalvando, contudo, que “as propostas têm boas razões para não serem aprovadas”.

“O que manda o bom senso é que os partidos aprovem e viabilizem aquilo que o Governo propôs”, concluiu.

PSD, BE e PCP apresentaram propostas para baixar o IVA da eletricidade de 23% para 6%, embora com soluções diferentes para compensar o impacto fiscal da medida.