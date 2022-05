Esta posição foi transmitida por António Costa momentos antes de ter um jantar de trabalho com o seu homólogo romeno, Nicolae Ciucã, e após ter sido interrogado pelos jornalistas se o Presidente da República não terá colocado em causa a segurança da sua deslocação à Ucrânia ao anunciá-la publicamente.

“Depois da deslocação à Polónia, aproveitarei a proximidade para corresponder ao convite que me foi dirigido pelo meu colega ucraniano, Denys Shmygal”, disse, escusando-se, no entanto, a indicar quando chegará a Kiev.

Questionado se foi surpreendido por ter sido Marcelo Rebelo de Sousa a anunciar a sua deslocação à Ucrânia, António Costa respondeu: “Como é sabido, entre o Governo e o Presidente da República não há obviamente segredos”.

“A política interna e externa é conduzida pelo Governo, devendo o Governo manter permanentemente informado o Presidente da República. Obviamente, o senhor Presidente das República conhece desde sempre o que o Governo faz, pensa e quando o faz”, salientou.

Confrontado com a possibilidade de Marcelo Rebelo de Sousa, com esse anúncio, ter colocado em causa as condições de segurança da sua deslocação a Kiev, o primeiro-ministro procurou desvalorizar: “O senhor Presidente da República anunciou está anunciado”.

“Se anunciou fez seguramente bem. É por isso que é Presidente da República e, portanto, determina o ‘timing’ da sua própria palavra. Não é o Governo que condiciona a palavra do Presidente da República”, argumentou.

De acordo com António Costa, compete ao Governo “dirigir a política interna e externa e manter permanentemente informado o senhor Presidente da República”.

“Compete ao Governo saber ouvir e dialogar com o Presidente da República. Agora, não comentamos a atuação nem condicionamos o Presidente da República quando entende usar da palavra”, acrescentou.