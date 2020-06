“Creio que muito brevemente estaremos em condições de levantar também aqui, na Área Metropolitana de Lisboa, as restrições às atividades cujo levantamento foi adiado na passada semana”, vincou António Costa durante o debate quinzenal na Assembleia da República.

António Costa respondia ao líder parlamentar do CDS-PP sobre os "vários alertas em relação a cautelas que seriam importantes”, quando o executivo decidiu “avançar para esta segunda fase do desconfinamento”.

“Quando avançámos, a área de Lisboa tinha o R acima de 1, é agora aí que está a acontecer o problema, e que faltavam eventualmente algumas condições para o desconfinamento”, considerou Telmo Correia, querendo saber “que avaliação fará [o Governo] da situação concreta na Área Metropolitana de Lisboa”.

O democrata-cristão propôs igualmente que possa ser garantida uma “maior diferenciação de horários” entre os cidadãos, para evitar uma “concentração tão grande nos transportes”.

“Claramente não estamos numa situação de descontrolo da situação, estamos numa situação em que temos um número de casos que tem resistido a baixar”, sublinhou o primeiro-ministro, apontando que o problema não é generalizado e tem resultado de “focos concretos”.

Costa lembrou que o Governo decidiu “adiar a entrada em vigor na Área Metropolitana de Lisboa do conjunto de atividades que deviam ter sido desconfinadas no passado dia 01”, segunda-feira, de forma a ser possível “fazer as análises sistemáticas dessas situações”, tal como aconteceu relativamente aos lares de idosos.