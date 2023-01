Os atuais secretários de Estados João Galamba e Marina Gonçalves, escolhidos para as funções de ministro das Infraestruturas e de ministra da Habitação, respetivamente, são dois nomes "com experiência governativa, que conhecem os meandros da administração, que não se embaraçam com as exigências da transparência e da burocracia necessária à boa contratação pública, que dão garantias de que não haverá descontinuidade no que está a ser executado e que haverá estabilização e estabilidade na execução das políticas", garante António Costa.

O primeiro-ministro justificou a Habitação com "ministério próprio" com o facto de ser "uma preocupação central na sociedade portuguesa".

As declarações de António Costa são feitas menos de duas horas após o anúncio de uma remodelação no executivo para substituir o ministro das Infraestruturas demissionário, Pedro Nuno Santos.

A partir das instalações do antigo Ministério do Mar, em Algés, onde se tem reunido o Conselho de Ministros, Costa defendeu ainda que, apesar de viver "momentos muito difíceis", o Governo conseguiu sempre assegurar a estabilidade e uma "trajetória de contas certas".

"Assegurámos sempre a estabilidade das políticas", vincou o chefe do executivo, em Lisboa, depois de lembrar os "momentos muito difíceis" que o Governo enfrentou.

Costa afirmou que apesar de viver "diversos momentos muito exigentes", o Governo garantiu também sempre uma "trajetória de contas certas".

"Não está de modo algum em causa o ministro das Finanças"

O primeiro-ministro afirmou hoje que, “de modo algum”, está em causa a continuidade de Fernando Medina no Governo e defendeu que o ministro das Finanças fez o que devia quando convidou Alexandra Reis a demitir-se.

António Costa assumiu esta posição em conferência de imprensa, depois de questionado pelos jornalistas sobre a continuidade de Fernando Medina como ministro das Finanças por ter escolhido há um mês Alexandra Reis para o cargo de secretária de Estado do Tesouro.

“Gostaria de deixar absolutamente claro que não está de modo algum em causa o ministro das Finanças. Quando tomou conhecimento de uma situação que tinha a ver com a atribuição de uma indemnização que, independentemente da sua legalidade chocou o país, o ministro das Finanças fez aquilo que devia fazer”, respondeu o líder do executivo.

Fernando Medina, referiu António Costa, “convidou a secretária de Estado [Alexandra Reis] a demitir-se - e demitiu”.

“Foi o que o ministro das Finanças fez. Na quarta-feira, conjuntamente com outros membros do Governo, tomará posse o membro do Governo que irá substituir a engenheira Alexandra Reis”, declarou o primeiro-ministro.