António Costa falava perante a Comissão Política Nacional do PS e indicou que este programa terá quatro pilares, sendo o primeiro destinado a “agilizar os procedimentos necessários para que Estado, autarquias ou empresas possam investir com segurança, com transparência, mas sem burocracia”.

De acordo com o primeiro-ministro, a segunda dimensão do programa estará centrada nas empresas, o terceiro pilar estará relacionado com o emprego e o quarto visa responder à “dimensão social da crise e passa por prosseguir o reforço do Serviço Nacional de Saúde e da escola pública”.

Na mesma ocasião, o líder do executivo defendeu igualmente diálogo e consenso político e social para enfrentar o desafio que se coloca ao país, por causa da covid-19.

Portugal contabiliza 1.316 mortos associados à covid-19 em 30.623 casos confirmados de infeção, segundo o boletim divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS) no domingo.

Relativamente ao dia anterior, há mais 14 mortos (+1%) e mais 152 casos de infeção (+0,5%).

Portugal entrou no dia 3 de maio em situação de calamidade devido à pandemia, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março.