O secretário-geral do PS, António Costa, reúne-se no sábado, em Coimbra, com líderes federativos e presidentes de câmara eleitos em listas socialistas nas últimas eleições autárquicas, encontro que tem como objetivo preparar os próximos desafios eleitorais.

Segundo a direção do PS, a reunião terá lugar a partir das 14:30 no Convento de São Francisco, em Coimbra - uma autarquia liderada pelo socialista Manuel Machado, que também é presidente da Associação Nacional dos Municípios Portugueses.

"Após um ano das eleições autárquicas com um resultado histórico para o PS, fruto do trabalho empenhado de todos, dos bons candidatos e dos bons projetos, é agora tempo de preparar os futuros desafios eleitorais", lê-se hum comunicado assinado pela secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes.

Em 01 de outubro de 2017, o PS venceu as eleições ao conquistar 161 câmaras, mais 11 que em 2013, ficando perto dos dois milhões de votos, o que representou 37,83%.

Das 161 câmaras conquistadas, o PS venceu em 159 sozinho e duas em coligação: no Funchal liderou uma coligação com BE, JPP, PDR e NC; e em Felgueiras integrando o movimento "Sim Acredita" com o Livre.