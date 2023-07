"Lamento profundamente a decisão da Federação Russa de terminar a iniciativa do Mar Negro , incluindo a decisão da retirada das garantias de navegação no noroeste e de facilitação de importação e exportações de bens nos portos do Mar Negro", como expressado no acordo entre a Rússia e a ONU.

"Milhares de consumidores e pessoas que vêm o custo de vida a subir irão ser afetados", afirmou António Guterres.

Guterres garantiu ainda que "a Rússia vai pagar o preço de aprofundar uma grave crise alimentar", afirmando que enviou uma "carta a Putin com uma proposta para acordo".

O secretário-geral da ONU não escondeu o facto de estar "profundamente desiludido" e garantiu que as Nações Unidas vão manter todos os esforços para garantir as exportações de cereais e fertilizantes.

De recordar que hoje a Rússia notificou a Turquia, a Ucrânia e a ONU do fim do acordo de cereais do Mar Negro. O acordo, intermediado pela ONU e pela Turquia no ano passado, tinha como objetivo aliviar a crise alimentar global e permitia que os cereais bloqueados devido à guerra na Ucrânia fossem exportados em segurança.