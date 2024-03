O 10.º episódio do podcast VOXY CLUB tem não uma, mas muitas vozes. O convidado de Rosa Gonçalves é um reconhecido ator nacional, famoso também pela sua capacidade de imitar as vozes de outros. Por isso, não se admire se ao longo deste episódio o número de convidados parecer ser muito maior. Na realidade, em estúdio com a entrevistadora está 'apenas' António Machado para uma conversa descontraída e bem-humorada sobre a sua carreira, projetos e ambições.

Famoso pelas suas imitações, fez parte durante oito anos do elenco de vozes do "Contra-Informação", assegurando a voz de 18 personagens deste do programa de sátira política e social, com bonecos que caricaturavam figuras públicas da sociedade portuguesa. Um marco assinalável no seu percurso que, ainda assim, nem sempre lhe facilitou a vida. "É fácil ficarmos com rótulos e a certa altura apercebi-me que eu era ‘a voz dos bonecos’ e isso excluía-me de castings para outros trabalhos que eu queria fazer. Eu sou ator, a minha formação é de ator, e nem sempre a minha habilidade para a imitação de vozes, que eu entendia como uma mais-valia, um extra, foi vista assim. Mais tarde apercebi-me disso", recorda o ator que também já deu voz a um “sem fim” de personagens de filmes de animação.

Integrou o “Hora H” de Herman José, contracenou com António Feio e José Pedro Gomes. A comédia é um estilo que lhe assenta, mas mais uma vez foge dos rótulos e diz-se apostado em crescer em todas as vertentes da profissão: "Sempre a aprender", é como se gosta de se ver o ator que também participou na série televisiva “Beirais”.

Mantém um programa diário de rádio, na Antena 1 e Antena 3, com Manuel Marques - o Portugalex, um noticiário humorístico inspirado no dia a dia, com textos de Patrícia Castanheira. E para o futuro quer continuar a estudar e a treinar a voz para colmatar o facto de não saber cantar.

Ouça mais este episódio do VOXY CLUB e diga lá que não é bom ouvir vozes!