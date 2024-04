Fundada em 1974, a UNICRE tem vindo a deixar a sua marca na história financeira portuguesa. Mais do que uma instituição especializada na gestão e disponibilização de serviços de crédito e pagamentos, a UNICRE quer ser um parceiro de referência para empresas e consumidores, impulsionando o desenvolvimento do setor financeiro nacional.

Esta tem sido, de resto, a política da casa desde os anos 80. Primeiro, através da emissão dos primeiros cartões UNIBANCO sob o sistema de pagamentos VISA, abrindo as portas a um novo mundo de conveniência para os portugueses. Mais tarde, ao deter a marca (a Redunicre, atual REDUNIQ, que passou por um processo de rebranding tendo em vista a evolução e internacionalização) que deu o passo crucial ao aceitar o primeiro cartão de débito do país, o Cartão Totta Gold, marcando o início de uma era de pagamentos eletrónicos cada vez mais acessíveis.

Presente no mercado há 50 anos, a UNICRE detém duas marcas reconhecidas pelos portugueses: UNIBANCO - responsável por criar, gerir e desenvolver soluções financeiras e serviços para simplificar pagamentos e facilitar o dia a dia dos seus clientes (através, por exemplo, da emissão de cartões de crédito, cartões pré-pagos, cartões refeição, crédito pessoal e crédito consolidado).

Mas estas pequenas revoluções foram apenas o ponto de partida para o que viria a seguir.

No ano de 1990, a empresa instalou os primeiros Terminais Eletrónicos de Pagamento em Portugal, revolucionando a forma como as compras eram feitas. Foi tempo de dizer adeus às filas e à procura de dinheiro para fazer trocos, e de dar as boas-vindas às transações rápidas e seguras.

Já no novo milénio, altura em que o mundo tinha acabado de superar os medos do "Bug do Milénio", a UNICRE antecipou as tendências do mercado e lançou, em 2000, o UNIBANCO Net Net, o primeiro cartão de crédito pensado exclusivamente para as compras online.

Agilizar a mobilidade, um contactless de cada vez

Nos últimos anos, a UNICRE tem continuado a onda da inovação que pauta o seu ADN, olhando para a realidade do consumidor, percebendo as necessidades do seu dia a dia, e de como pode intervir de forma positiva na sociedade civil.

Foi este sentido de missão que fez a empresa unir-se à Visa e aos operadores de transportes para levar a cabo o projeto Mass Transit, que é o sistema que permite a utilização de cartões de pagamento com tecnologia contactless para aceder a transportes públicos no Porto e Lisboa. Uma iniciativa que facilita a vida dos cidadãos e contribui para a modernização dos serviços públicos.

O projeto foi implementado em junho de 2023 e segundo os últimos dados disponíveis, já foram realizadas um milhão de viagens no Metro de Lisboa que utilizaram contactless como forma de pagamento.

Um cartão para o futuro, mas a pensar na realidade do agora

Recentemente, a UNICRE lançou um único e novo cartão chamado UNIBANCO. Mais do que um instrumento de pagamento, este cartão representa a visão da empresa para aquilo que deve ser o futuro: mais simples, sustentável e personalizado.

Mais simples, porque vive do conceito "menos é mais", ao concentrar tudo o que precisa num único cartão;

Sustentável, uma vez que reduz o impacto ambiental no processo de produção de cartões (há menos em circulação e os que existem são feitos a partir de materiais 100% reciclados, diminuindo a pegada ambiental da empresa e contribuindo para um futuro mais verde);

Personalizado, porque foram criadas funcionalidades e conceitos, como o Trividir, para dar resposta não só às necessidades das famílias portuguesas numa altura em que a inflação e as taxas de juro ainda se encontram elevadas.

Parcela Já com UNICRE A solução Parcela Já com UNICRE é uma oferta baseada no conceito Buy Now Pay Later (BNPL), uma tendência mundial que permite aos comerciantes oferecerem aos seus clientes a possibilidade de parcelamento, diretamente no terminal de pagamento, sem juros. Na prática, o que acontece é: o consumidor paga em prestações, enquanto a UNICRE assegura o pagamento do valor completo ao comerciante, deduzido da taxa do serviço, ficando com o direito do respetivo recebimento do consumidor. Há, contudo, uma diferença deste serviço para o que é normal noutras regiões e países, onde solução BNPL é mais comum em pagamentos online. Em Portugal, a UNICRE é a primeira empresa a introduzi-la em terminais de pagamento físicos com cartão, com a vantagem que é realizado em segundos e sem burocracias. Trividir: dividir em três Esta funcionalidade permite aos clientes que tenham cartão UNIBANCO dividir as compras acima de 150 euros em três parcelas sem juros (desde que saldem os fracionamentos na totalidade ou beneficiarem da possibilidade de crédito revolving).

REDUNIQ Soft e Inteligência Artificial

Acreditando que o futuro se constrói no presente, a UNICRE aposta na digitalização, disponibilizando processos de adesão 100% digitais e soluções de pagamento via aplicação móvel ou carteiras digitais. Uma destas soluções é a REDUNIQ Soft, uma aplicação com tecnologia Tap to Phone que permite às empresas receberem e gerirem pagamentos nos seus smartphones e/ou tablets Android, sem necessidade de recurso a terminais de pagamento automático (TPA).

É esperado que REDUNIQ Soft fique disponível no ecossistema da Apple já no segundo semestre de 2024.

E, claro, estando umbilicalmente ligada às novas tecnologias, a UNICRE não podia ignorar as que estiveram nas bocas do mundo nos últimos anos: a Inteligência Artificial (IA) e a blockchain. Mas estar ao corrente, não significa que a sua adoção ou implementação nos seus produtos seja feita de forma apressada.

Existem parcerias estratégicas com outras empresas e organizações em curso, mas o intuito passa por perceber quais são as necessidades dos clientes e consumidores. E só depois de ser feita a análise é que vai desenvolver ferramentas que acrescentem valor aos seus clientes e ao setor económico, em geral.

50 anos de idade, com olhos postos nos próximos 50

Ao longo destes 50 anos, a UNICRE tem demonstrado um compromisso com a inovação e a melhoria contínua dos seus serviços. E em ano de comemoração de meio século a influenciar os pagamentos em Portugal, a empresa decidiu reunir passado e futuro para contar uma história. Não só a sua, mas também a dos seus clientes, parceiros e colaboradores, que contam na primeira pessoa como os seus caminhos se entrelaçaram neste legado da inovação portuguesa.

Mas mais do que um passado repleto de medalhas históricas, a empresa quer que o presente seja dinâmico e que o futuro seja encorajador.

Por isso, é com um olhar atento às novas tendências e tecnologias, que a empresa está preparada para continuar a liderar a inovação no setor financeiro português. No entanto, não a qualquer custo.

"A tecnologia, mais do que uma ferramenta, é um meio para alcançar um fim maior: melhorar a vida das pessoas e da comunidade em geral. Estamos comprometidos em continuar a inovar e aperfeiçoar as nossas soluções, sempre com o objetivo de proporcionar pagamentos simples, fáceis e seguros para os nossos clientes e, com isso, contribuir positivamente para a evolução do setor financeiro", salienta João Baptista Leite, Presidente da UNICRE.